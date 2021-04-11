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Süper Lig 34. hafta puan durumu (11 Nisan) - Spor Toto Süper Lig 34. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de 34. hafta heyecanı bugün oynanan 4 maçla sona erdi. Haftaya lider giren Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puan daha aldı. İşte bugünkü maçlar sonrası Süper Lig'de 34. haftanın sonuçları, güncel puan durumu ve haftanın kalan fikstürü...

Süper Lig 34. hafta puan durumu (11 Nisan) - Spor Toto Süper Lig 34. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 34. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 34. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI

10 NİSAN CUMARTESİ

Hatayspor 2-3 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor
Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük

11 NİSAN PAZAR

Sivasspor 3-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
Kayserispor 0-1 Antalyaspor
BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş

12 NİSAN PAZARTESİ

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
Alanyaspor-Denizlispor
Fenerbahçe-Gaziantep FK

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (11 NİSAN)

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