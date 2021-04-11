Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 34. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 34. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...

SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI

10 NİSAN CUMARTESİ

Hatayspor 2-3 Göztepe

Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor

Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük

11 NİSAN PAZAR

Sivasspor 3-1 Konyaspor

MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği

Kayserispor 0-1 Antalyaspor

BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş

12 NİSAN PAZARTESİ

Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor

Alanyaspor-Denizlispor

Fenerbahçe-Gaziantep FK

SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (11 NİSAN)