Süper Lig'de son haftalara yaklaştıkça heyecan ve gerilim iyice artıyor. Ligde 34. hafta bugün oynanan 3 maçla devam etti. İşte hem alt hem de üst sıraların karıştığı ve merakla araştırılan Süper Lig 34. hafta puan durumu, maç sonuçları ve haftanın kalan maçları...
SÜPER LİG 34. HAFTA MAÇLARI
10 NİSAN CUMARTESİ
Hatayspor 2-3 Göztepe
Çaykur Rizespor 0-0 Trabzonspor
Galatasaray 1-1 Fatih Karagümrük
11 NİSAN PAZAR
Sivasspor 3-1 Konyaspor
MKE Ankaragücü 2-1 Gençlerbirliği
Kayserispor 0-1 Antalyaspor
BB Erzurumspor 2-4 Beşiktaş
12 NİSAN PAZARTESİ
Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor
Alanyaspor-Denizlispor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
SÜPER LİG 34. HAFTA PUAN DURUMU (11 NİSAN)
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