Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 28. haftasında oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Cuma
20.30 Galatasaray - Antalyaspor: Ozan Ergün
Cumartesi
13.30 Gaziantep FK - Kayserispor: Arda Kardeşler
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.30 Konyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
20.30 Başakşehir-Trabzonspor: Mehmet Türkmen
Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Bodrum FK: Kadir Sağlam
16.00 Atakaş Hatayspor - Sivasspor: Çağdaş Altay
16.00 Göztepe - Eyüpspor: Yasin Kol
20.30 Fenerbahçe-Samsunspor: Cihan Aydın