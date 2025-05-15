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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 11:52 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:01
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

        17 MAYIS CUMARTESİ

        19.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor: Ömer Faruk Turtay

        18 MAYIS PAZAR

        19.00 Reeder Samsunspor-Net Global Sivasspor: Halil Umut Meler

        19.00 Sipay Bodrum FK-Trabzonspor: Çağdaş Altay

        19.00 Galatasaray-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

        19.00 Fenerbahçe-ikas Eyüpspor: Ozan Ergün

        19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş: Mehmet Türkmen

        19.00 Onvo Antalyaspor-Gaziantep FK: Alper Akarsu

        19.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Oğuzhan Çakır

        19.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: Atilla Karaoğlan

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