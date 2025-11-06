Habertürk
Habertürk
        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:01
        Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
        Trendyol Süper Lig’de 12. hafta heyecanı yarın, 8 Kasım Cumartesi ve 9 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da sitesinden yaptığı açıklamada, müsabakaları yönetecek hakemleri duyurdu.

        Süper Lig'de 12. haftanın programı ve hakemler şöyle:

        Yarın:

        20.00 Gençlerbirliği - RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

        8 Kasım Cumartesi:

        14.30 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır

        17.00 Trabzonspor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan

        20.00 Kasımpaşa - Göztepe: Ömer Tolga Güldibi

        20.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Cihan Aydın

        9 Kasım Pazar:

        14.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor: Adnan Deniz kayatepe

        17.00 Kocaelispor - Galatasaray: Çağdaş Altay

        20.00 Fenerbahçe - Kayserispor: Ozan Ergün

        20.00 Samsunspor - Eyüpspor: Yasin Kol

