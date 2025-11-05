Habertürk
        Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ya sevk edildi!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:46 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:46
        Derbinin sevkleri açıklandı!
        TFF'nin açıklamasına göre ligde hafta sonu Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kartla oyun dışında kalan Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü "kural dışı hareketi"; oyundan atılan teknik direktör Sergen Yalçın ise "sportmenliğe aykırı hareketi" ile "hakareti" nedeniyle kurula sevk edildi.

        Beşiktaş da "çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket" olmak üzere üç farklı nedenden dolayı disipline verildi.

        Galatasaray, Fenerbahçe, Kocaelispor ve Çaykur Rizespor ise "çirkin ve kötü tezahürat" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildi.

        Süper Lig'de Galatasaray'la deplasmanda oynanan mücadelede Trabzonspor, "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", müsabakada kırmızı kart gören orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari de "kural dışı hareketi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

        Zecorner Kayserispor'da kulübün yanı sıra başkan Nurettin Açıkalan ve yönetim kurulu üyesi Rıza Erkut Yurdemi, Kasımpaşa maçında "talimatlara aykırı hareket" nedeniyle, antrenör Vito Tercolo da "talimatlara aykırı hareket, sportmenliğe aykırı hareket ve tedbire uymama" sebeplerinden PFDK'ye gönderildi.

        Öte yandan, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da forma giyen Kamil Ahmet Çörekçi, Özbelsan Sivasspor'da oynayan Bekir Turaç Böke ile Sipay Bodrum FK futbolcusu Berşan Yavuzay, "kural dışı hareketi" nedeniyle, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor, İmaj Altyapı Vanspor, Esenler Erokspor ve Arca Çorum FK ise çeşitli sebeplerden dolayı disiplin kuruluna sevk edildi.

