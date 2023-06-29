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Haberler Yaşam Süper Loto Süper Loto çekildi! İşte 29 Haziran Perşembe 2023 Süper Loto'da çıkan sayılar, kazandıran numaralar
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Süper Loto çekiliyor!

Salı, Perşembe ve Pazar günü çekilen Süper Loto'nun haftalık ikinci çekilişi saat 21.30'da gerçekleşecek. Çekilişin ardından 29 Haziran Perşembe gününün kazandıran sayıları da belirlenecek.

Süper Loto çekildi! İşte 29 Haziran Perşembe 2023 Süper Loto'da çıkan sayılar, kazandıran numaralar
HABERTURK.COM

Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) Süper Loto çekilişlerinin haftada üç kez olmak üzere Salı, Perşembe ve Pazar günü akşamları gerçekleştirilmesine karar verdi. Saat 21.30'da yapılacak çekilişten sonra bu akşamın sonuçları açıklanacak.

29 HAZİRAN PERŞEMBE 2023 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto henüz çekilmedi. Sonuçları Habertürk'ten takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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Haberi Hazırlayan : Başak Kanık

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