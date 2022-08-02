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Süper Loto sonuçları açıklandı 2 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgula!

Süper Loto sonuçları 2 Ağustos Salı günü şans oyunu tutkunları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'da heyecan bu akşam da devam etti. Her haftanın Salı, Perşembe ve Pazar akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde merakla beklenen sonuçlar 21:30'da açıklandı. İşte, Milli Piyango 2 Ağustos 2022 Süper Loto sorgulama ekranı...

Son dakika: Süper Loto sonuçları açıklandı 2 Ağustos 2022 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama sayfası linki tıkla öğren!

2 Ağustos Salı akşamı Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Süper Loto'da 1'den 60'a kadar sıralı rakamlardan oluşan toplar bir kürenin içine atılıyor. Küreden belirlenen 6 rakamı, tek bir kolonda bilen talihliler büyük ikramiyeyi almaya hak kazanıyor. İşte, 2 Ağustos 2022 Süper Loto çekilişi sonuçları ve sorgulama ekranı...

2 AĞUSTOS 2022 SÜPER LOTO SONUÇLARI:

13 - 20 - 28 - 42 - 49 - 57

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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