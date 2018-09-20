Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından her hafta Perşembe günü yapılıyor. Bu hafta da Perşembe günü, Süper Loto çekilişi yapıldı. Çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. İşte, MPİ Süper Loto sonuçları - 20 Eylül...

SÜPER LOTO SONUÇLARI - 20 EYLÜL

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi - MPİ tarafından saat 21.15'te, MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında gerçekleşti. Çekiliş, MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

İşte MPİ Sayısal Loto sonuçları - 20 Eylül: 17 - 46 - 35 - 36 - 41 - 13

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında saat 21.15'te gerçekleşti. 569. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi internet sitesinden yayınlandı.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 722 bin 172 lira 24 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 11 bin 505 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 541 kişi 185'er lira, 3 bilen 76 bin 376 kişi 14 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte, toplam 2 milyon 395 bin 262 lira 50 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 730 bin 743 lira 63 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 967 bin 783 lira 44 kuruş kamuya aktarıldı.

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