Süper Loto sonuçları her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe günü şans oyunu tutkunları tarafından araştırılıyor. Peki; Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? Süper Loto sonuçları 4 Ekim, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 4 EKİM

Süper Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi MPİ tarafından saat 21.15'te yapılacak çekilişin hemen ardından belli olacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki binasında yapılacak çekiliş MPİ'nin resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak. Süper Loto sonuçları 4 Ekim, çekilişin hemen ardından haberimizde olacak.

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından geçtiğimiz hafta perşembe günü (27 Eylül) saat 21.15'te gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre geçtiğimiz hafta da 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye olan 11 milyon 325 bin lira bu haftaya devretti.

Diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 11.325.165,52 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 86 Kişi Başına Düşen İkramiye 8.811,55 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.497 Kişi Başına Düşen İkramiye 180,90 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 94.299 Kişi Başına Düşen İkramiye 14,90 TL

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* (3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

* (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

* (6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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