Şüpheler artıyor! Kardeş Cihan mı, baba Mesut mu?

Program sunucusu Didem Arslan Yılmaz, Cihan’ın bazı çelişkili gördüğü ifadelerini gündeme taşıdı. Cihan, bu iddialara karşılık, “Hep ben konuşuyorum; kafamın karışması normal” diyerek kendini savundu. Baba Mesut ise, “Onun yanında gitti, ondan şüpheleniyorum” sözleriyle şüphelerini dile getirdi.

O gün evde olduğu belirtilen görgü tanığı Aynur ise, Cihan ile abisi arasında kaybolmadan bir gün önce bir tartışma yaşandığını doğruladı. Aynur, Cihan’ın abisine küfür ettiğini ve Caner’in “Burası aile evi” diyerek uyardığını aktardı.

Seyirciler, Cihan’ın “Bilseydim kalkmaz mıydım, göndermezdim; hatta evden çıkma derdim. Kendime zarar verirdim ama ona değil” şeklindeki ifadelerini dikkat çekici bulduğunu iletti. Didem Arslan Yılmaz, bu sözleri Cihan’a yöneltti; Cihan ise yanlış anlaşıldığını savundu.