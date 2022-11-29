"Şüphen Olmasın İnisiyatifi" HIV farkındalığına yönelik çalışmalarda 6 milyon kişiye ulaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

"Şüphen Olmasın İnisiyatifi" HIV farkındalığına yönelik çalışmalarda 6 milyon kişiye ulaştı

Şüphen Olmasın İnisiyatifi, kuruluşunun birinci yılında HIV farkındalığına yönelik çalışmalarda 6 milyon kişiye ulaştı

"Şüphen Olmasın İnisiyatifi" HIV farkındalığına yönelik çalışmalarda 6 milyon kişiye ulaştı
0:00 / 0:00
AA

Türkiye'de HIV ile mücadelede rol üstlenen 5 hekim derneğinin bir araya gelerek hayata geçirdiği "Şüphen Olmasın" inisiyatifi, birinci yılını geride bıraktı.

İnisiyatif, HIV/AIDS alanında toplumda farkındalık yaratmak, düzenli test olma oranını artırmak ve HIV ile yaşayanların hayat kalitesini yükseltmek amacıyla ilk yılında 6 milyon kişiye ulaştı.

"1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla düzenlenen toplantıda HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND) Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, AIDS ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Derneği (ACYBHD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Deniz Gökengin, HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) Genel Sekreteri Prof. Dr. Serhat Ünal, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Emin Halis Akalın ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) HIV/AIDS Çalışma Grubu Koordinatörü Prof. Dr. Behice Kurtaran konuşma yaptı.

Prof. Dr. Fehmi Tabak, HIV hastalarının yüzde 50'sinin hastalığın tanısında problem yaşadığını söyledi.

"HASTALIĞIN TEDAVİSİ VAR"

Hastalığın artık tedavisinin olduğunu belirten Tabak, "Belki ömür boyu tedavi almak zorundalar ama basit yan etkisi olmayan tedaviler. Ama en büyük problemlerden bir tanesi şüphesi olan bile gidip bu test yapmaktan çekiniyor. Çünkü bir şekilde öyle bir tanı aldığı zaman bir damgalanma problemi iş yerlerinde veyahut da bulunduğu ortamlarda bir ayrımcılığa maruz kalacağını düşünüyor ve çekingenlik yaşıyorlar" diye konuştu.

Prof. Dr. Fehmi Tabak, Şüphen Olmasın İnisiyatifi'nin hastalık konusunda birçok çalışma yaptığını anlatarak, şöyle devam etti: "Şüphen Olmasın İnisiyatifi olarak, ağırlıklı olarak sosyal ortamda hastalara bir test yaptırmaları noktasında mesajlar veriyoruz. Çalışmalarda 600 bin civarında bir okunurluk var. Ayrıca üniversite gençliğine erişilmeye çalışıldı. Önümüzdeki sene de gene sosyal medyadaki sohbetler tarzında bu konuda deneyimli hocaların zaman zaman sorulu cevaplı online olarak toplantı yapmayı planlıyoruz."

DAHA ÇOK CİNSEL YOLLARLA BULAŞIYOR

HIV'in bulaşmasında cinsel yolun ön planda olduğunu vurgulayan Tabak, bunun yanında annenin pozitif olmasından dolayı da bulaşmanın yaşanabildiğini ifade etti.

Prof. Dr. Tabak, ancak planlanan bir gebelikte hiçbir sorunun yaşanmadığının altını çizerek, "Anne, ilacı altında sezaryene bile gerek kalmadan normal doğum bile yapabilir. Çocuğa da doğar doğmaz koruyucu bir şurup veriliyor ve bebekler sıfır bulaş riskiyle yaşayabiliyor. Eğer annesinin bundan haberi yoksa tanı konulmamışsa çocuklara bebeklere yüzde 20, yüzde 30 oranında geçmekte" ifadelerini kullandı.

"80 MİLYON KİŞİNİN BUGÜNE KADAR HIV İLE ENFEKTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR"

Prof. Dr. Deniz Gökengin ise HIV enfeksiyonun 1980'li yılların başından bu yana insanlarla birlikte olduğunu belirtti.

HIV sayıları önemli ölçüde artmaktayken yapılan çalışmalar sayesinde bir miktar azalmalar sağlandığını ifade eden Gökengin, "Toplamda 80 milyon kişinin bugüne kadar HIV ile enfekte olduğu düşünülüyor. Şu anda da 38 milyon civarında insanın dünyada HIV ile yaşadığı düşünülüyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Gökengin, son yıllarda tüm dünyada yapılan çalışmalarla HIV vakalarında bir azalma yaşandığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama 2020 yılına geldiğimizde bu hedefleri tutturamadığımız da bir yandan ortaya çıktı. Ama önemli ölçüde azalmalar birçok bölgede sağlandı. Oysa dünyada bir bölge var ki artışlar halen devam ediyor. O bölgede Orta Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesi. Türkiye, Orta Avrupa ülkesi ve tüm Orta Avrupa ülkeleri için de sayıları en hızlı artan ilk üç ülkenin içinde. Her ne kadar son iki yılda vaka sayılarında miktar azalma var gibi görünse de bunun gerçek bir azalma olmadığını ve pandemi sırasında test hizmetlerinin yavaşlamış ya da tamamen durmuş olmasına ve kişilerin hastaneye başvurularındaki azalmaya bağlı olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu yıl açıklanacak olan rakamlar bunu doğrulayacaktır ve şu anda resmi rakamlara göre 35 bin kişinin HIV tanısı aldığını söyleyebiliriz. Ancak biz bunların yarısına tanı koyabiliyoruz. O nedenle şu anki rakamın en az 60 bin olduğunu tahmin ediyoruz."

Gökengin, cinsel yönden aktif erkeklerde ciddi bir artış gözlemlediklerini ve tanıların giderek daha genç yaşlara doğru kaymaya başladığını dile getirdi.

"HIV İLE YAŞAYAN HERKESE TANI KOYMA ŞANSIMIZ YOK"

Türkiye'de her yıl 8 milyon civarında test yapıldığı bilgisini paylaşan Gökengin, bazen bu rakamın 10 milyona kadar çıktığını söyledi.

Prof. Dr. Gökengin, burada genel toplumun taranmasının yanlış olduğunu dile getirerek, "Ameliyat öncesi testler, kan bağışları ve evlilik öncesi testler bunların başında geliyor. O nedenle pozitiflik oranlarımız çok çok düşük. Asıl yapmamız gereken şey bizim kilit grup ya da riski en yüksek olan grup diye tanımladığımız bazı gruplar var. O gruplara özel tarama stratejileri belirlememiz ve o grupları daha çok tarıyor olmamız gerekiyor. Onu yapmadığımız müddetçe bizim HIV ile yaşayan herkese tanı koyma şansımız yok ve bu artışı da durdurma şansımız yok. Yani halihazırdaki mevcut durum devam ettiği takdirde 2040 yılına geldiğimizde yıllık vaka sayısının 400 bin civarında olacağı, toplam vaka sayısının da 2,5 milyona erişeceği, yani yapılan çalışma bunu ortaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.

"HIV'DE YANLIŞ BİLİNEN DOĞRULAR VAR"

HIV'de yanlış bilinen doğruların olduğuna işaret eden Gökengin, sözlerini şöyle tamamladı: "HIV ile ilgili aslında üç temel bulaş yolundan söz edebiliriz. Birincisi cinsel ilişki, ikincisi kanla kirlenmiş kesici derici aletlerle yaralanma, üçüncüsü de anneden bebeğe. Asıl bilinmeyen, bulaşmama yolları, hangi yollarla bulaşmadığı. Sosyal ilişkilerle HIV bulaşı olmaz. Yani HIV ile yaşayan bir kişiyle tokalaşmak, ona dokunmak, aynı ortamda bulunup, aynı havayı solumak, eşya paylaşımı, yiyecek içecek paylaşımı. Birçok kişi bulaşma yollarını çok iyi biliyor ama hangi yollarla bulaşmadığından bir türlü emin olamıyor. O nedenle de HIV ile yaşayan kişilerle temas etmekten kaçınmayı tercih ediyor ve ne yazık ki bu kaçınma sağlık çalışanları arasında da söz konusu olabiliyor. Bu da yaşayan kişinin hak ettiği sağlık hizmetine erişmesini zorlaştırıyor. Artık tedavi kullanan ve kanındaki virüsü sıfırlanmış kişilerde ki bizim hastalarımızın büyük bir bölümü böyle zaten, cinsel ilişkiyle de yoktur diyoruz. Onun için herkes rahat olsun. HIV ile yaşayan bireyler toplumun her yerinde bulunabilirler, bizden hiçbir farkları yoktur ve onlarla olan iletişimler bulaşmaya yol açmaz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çamaşırları odada kurutuyorsanız dikkat!
SAĞLIK Çamaşırları odada kurutuyorsanız dikkat!
Mercimek çorbası yapıyordu... Düdüklü tencere bomba gibi patladı!
SAĞLIK Düdüklü tencere bomba gibi patladı
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir, Ne Anlama Gelir? Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Ne Demek?
SAĞLIK Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?
Hamileyken Özel Sağlık Sigortası Yaptırılır Mı? Hamilelikte Doğum Sigortası Olur Mu?
SAĞLIK Hamileyken özel sağlık sigortası yaptırılır mı?
Özel Sağlık Sigortası Neleri Kapsar ve Şartları Neler? Özel Sağlık Sigortası Kapsamı ve Şartları
SAĞLIK Özel sağlık sigortası kapsamı ve şartları nedir?
Özel Sağlık Sigortası Nedir, Ne İşe Yarar? Özel Sağlık Sigortası Nasıl Yapılır?
SAĞLIK Özel sağlık sigortası nedir, nasıl yapılır?
Gelecek duman altında! Tütün endüstrisi gençleri böyle avlıyor
SAĞLIK Gelecek duman altında!
Kas hastası genç cimnastik sayesinde hayata tutundu
SAĞLIK Kas hastası genç cimnastik sayesinde hayata tutundu
ABD'de Covid-19 döneminde uzaktan çalışma nedeniyle doğum oranları yüzde 6,2 arttı
SAĞLIK Covid döneminde doğum oranları yüzde 6,2 arttı!
Poğaça neden mide yakar? Sabahları poğaça yedikten sonra neden bazı insanların midesini rahatsız eder?
SAĞLIK Poğaça neden bazı insanların midesini yakar?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.