        Süreyya Yalçın'dan dikkat çeken paylaşım - Magazin haberleri

        Süreyya Yalçın’dan dikkat çeken paylaşım

        Sosyal medyada yeni pozlarını paylaşan Süreyya Yalçın, son haliyle gündeme geldi. Sosyetik isim, paylaşımlarındaki zayıf haliyle yeniden dikkat çekti

        Giriş: 30.10.2025 - 09:10 Güncelleme: 30.10.2025 - 09:10
        Dikkat çeken paylaşım
        2023 yılında radikal bir şekilde kilo vererek gündeme gelen sosyetik isim Süreyya Yalçın, zayıf görüntüsüyle uzun süre konuşulmuştu.

        Yalçın o dönem, "Günde sadece bir öğün" beslendiğini açıklamış, öğle saatlerinde balık veya etin yanında sebze ve salata tükettiğini belirtmişti.

        Süreyya Yalçın, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi

        Salıncakta pozlar veren Süreyya Yalçın, son halini gözler önüne serdi. Ünlü isim, zayıf görüntüsüyle dikkat çekerken, fotoğraflarını yorumlara kapalı olarak paylaşmayı tercih etti.

        Instagram

        #Süreyya Yalçın
