Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'dan Halep vurgusu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Halep Kalesi'nde bulunan amfitiyatroda düzenlenen "Halep, Zaferin Anahtarı" isimli etkinliğe katıldı.

Suriye Haber Ajansı SANA'nın haberine göre, Şara konuşmasında Suriye'nin ekonomik kalkınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şara "Zalimlere karşı savaşımız sona erdi, yoksulluğa karşı savaşımız başladı." derken, Suriye'nin kalkınmasında Halep'in önemli bir konumda olacağının sinyalini verdi.

Halep'in ekonomik anlamda en büyük yol gösterici olacağını ifade eden Şara, Halep'in aynı zamanda hiçbir zorluğa boyun eğmediğine ve metin bir duruş sergilediğine dikkat çekti.

Şara, Halep'te yaşanan çatışmaları hatırlatarak verilen mücadeleyi vurguladı.

Şara "Suriye'yi yeniden inşa edip tüm dünyaya gösterene dek durup dinlenmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz cumartesi günü Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşılamıştı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1,5 saat sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Şara'ya, yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak, ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Suriye topraklarındaki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti.

Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini belirten Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara da yaptırımların kaldırılmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan eşlik etti.