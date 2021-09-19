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Suriye'de iki askerin şehit edilmesiyle ilgili davada 1 DEAŞ'lı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde yöneticilerinden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Jamal Abdul Rahman Alwi, Suriye'de iki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklandı.

Suriye'de iki askerin şehit edilmesiyle ilgili davada 1 DEAŞ'lı tutuklandı
İki askerin şehit edilmesiyle ilgili 1 DEAŞ'lı tutuklandı
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HABERTURK.COM / AA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, dün polis ekiplerince olayın emrini verdiği iddiasıyla gözaltına alınan Jamal Abdul Rahman Alwi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jamal Abdul Rahman Alwi, 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Zanlı, yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

NE OLMUŞTU?

Jamal Abdul Rahman Alwi'nin Türkiye’de olduğunu ilk duyuran gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’de gözaltı sürecini yazmıştı:

"Alwi yıllardır yaşadığı Gaziantep'te bir ihbar sayesinde 15 Haziran 2020'de tesadüfen yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2017 yılındaki istihbarat raporuna göre 'Cemal Alavi' diye bilinen Alwi, Azez'in IŞİD tarafından kontrol edildiği üç yıl boyunca şeri mahkemede kadılık görevi yaptı ve idam fetvaları verdi.

Alwi, 18 Haziran 2020'de cezaevine gönderildi.
Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde IŞİD yöneticiliğinden dava açıldı. İddianamede, 2013-2016 yıllarında IŞİD içerisinde yer aldığı, kadılık yaptığı, iki Türk askerinin de olduğu kişiler için infaz fetvası verdiği ileri sürüldü.
İlk duruşma 22 Eylül 2020'de görüldü.
Avukatı, geçmişte Türk basınında Alwi hakkında Özgür Suriye Ordusu bünyesindeki Yavuz Selim Birliği'nde komutan yardımcısı olduğu yönünde haberlerin yayınlandığını ifade etti.

Alwi, 2 Mart 2021'de tahliye edildi.

"Delillerin toplanmış olması ve karartma ihtimalinin bulunmaması, sanığın ailevi ve şahsi mazereti" gerekçesi gösterilerek, Alwi'ye konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama tedbiri kondu. Bu tedbir 26 Haziran'da kaldırıldı."

Daha sonra gözaltına Alwi, dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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