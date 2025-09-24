Habertürk
        Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

        Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı

        Suriye'de Halep'in doğu kırsalındaki Deyr Hafer beldesi çevresinde yer alan Resm Haraml köyüne terör örgütü PKK/YPG'nin ağır silahlarla düzenlediği saldırıda, 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 03:19 Güncelleme: 24.09.2025 - 03:19
        Suriye'de terör örgütü PKK/YPG saldırısı: 1 ölü, 3 yaralı
        Suriye'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyr Hafer beldesinin doğusundaki Resm Haraml köyünü ağır silahlarla hedef aldı.

        Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        PKK/YPG işgal ettiği bölgelerden Suriye hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim yerlerine sık sık saldırılar düzenliyor.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

