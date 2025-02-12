Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin yeni siyasi sürecini şekillendirmek amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için bir hazırlık komitesi kurulduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Ulvi ulusal çıkarlar temelinde, bu tarihi aşamanın gereklerine yanıt vermek ve Suriye halkının beklentilerini güvence altına almak amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin yeni siyasi sürecini şekillendirmek amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için bir hazırlık komitesi kurulduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, “Ulvi ulusal çıkarlar temelinde, bu tarihi aşamanın gereklerine yanıt vermek ve Suriye halkının beklentilerini güvence altına almak amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlık komitesi kurulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

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Hazırlık komitesinde Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabawat ve Huda El-Atası yer alıyor. Komitenin çalışmalarının, konferans sonunda yayınlanacak sonuç bildirisiyle tamamlanacağı belirtildi.

Şara: “Toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz”

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa, 29 Aralık 2024’te yaptığı açıklamada, Ulusal Diyalog Konferansı’nın kapsayıcı olacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız.”

Komitedeki kilit isimler kimler?

Hazırlık komitesinde yer alan isimler, Suriye’nin muhalif kanadında etkin rol oynamış veya geçiş sürecinde kritik görevler üstlenmiş kişilerden oluşuyor.

• Yusuf El-Hacır: HTŞ’nin Siyasi Bürosu’nun kıdemli üyelerinden biri olarak biliniyor. Hem Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa’ya hem de HTŞ içindeki etkili isimlerden Ebu Mariya el-Kahtani’ye yakınlığıyla dikkat çekiyor. Esad’ın devrilmesinin ardından gayri resmi Başkan Yardımcısı olarak görülmeye başlandı.

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• Mahir Alluş: Eski bir siyasi tutuklu olan Alluş, geçmişte Ahrar el-Şam, Nusra Cephesi ve HTŞ ile bağlantılı bir isimdi. Son dönemde HTŞ ile Ahrar’uş Şam arasındaki yakınlaşmaya aracılık etti. Aynı zamanda geçiş dönemi adaleti ve hesap verebilirlik üzerine çalışan bir analist.