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        Haberler Dünya Suriye'den Suudi Arabistan'a ilk ziyaret | Dış Haberler

        Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi

        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a diplomatik bir ziyaret gerçekleştirdi. Suriye'deki yeni hükûmetinin ilk yurt dışı teması olan ziyarette Hasan Şeybani'yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim el-Hireyci karşıladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2025 - 19:39 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:39
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        Suriye'den Suudi Arabistan'a ilk ziyaret
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        Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a önemli bir diplomatik ziyarette bulundu. Hasan Şeybani'ye Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab eşlik etti.

        Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim el-Hireyci tarafından karşılanan Suriye heyeti, Suudi Arabistan ile önemli tarihsel bağlara sahip olduklarına vurgu yaparak ilişkilerin yeniden canlandırılması için görüşmelerin süreceğini açıkladı.

        Suriye heyeti ayrıca Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile de görüştü. Bin Selman X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçiş sürecinde Suriye'nin bütünlüğüne ve istikrarına katkı sağlayacaklarını belirtti.

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        Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçtiğimiz hafta el-Arabiya kanalına verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Suriye'nin geleceğinden önemli rol oynayacağına değinerek Suudi Arabistan'la ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti. Şara, özellikle Suudi Arabistan'ın Suriye'de yapabileceği

        yatırımların altını çizdi.

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