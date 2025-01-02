Suriye'den Suudi Arabistan'a ilk ziyaret

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan'a önemli bir diplomatik ziyarette bulundu. Hasan Şeybani'ye Suriye Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab eşlik etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdulkerim el-Hireyci tarafından karşılanan Suriye heyeti, Suudi Arabistan ile önemli tarihsel bağlara sahip olduklarına vurgu yaparak ilişkilerin yeniden canlandırılması için görüşmelerin süreceğini açıkladı.

Suriye heyeti ayrıca Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ile de görüştü. Bin Selman X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada geçiş sürecinde Suriye'nin bütünlüğüne ve istikrarına katkı sağlayacaklarını belirtti. REKLAM عقدت لقاءً مثمرًا مع معالي وزير الخارجية والمغتربين ومعالي وزير الدفاع ومعالي رئيس جهاز الاستخبارات العامة في الإدارة السورية الجديدة.

بحثنا مستجدات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم العملية السياسية الانتقالية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، ويضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها. pic.twitter.com/Rc73NgTW5W — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 2, 2025 Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçtiğimiz hafta el-Arabiya kanalına verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın Suriye'nin geleceğinden önemli rol oynayacağına değinerek Suudi Arabistan'la ilişkilerin geliştirileceğini ifade etti. Şara, özellikle Suudi Arabistan'ın Suriye'de yapabileceği