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Suriye iç savaşı: Şam'da bombaların altında bar işleten girişimci

Suriye'de 2011 yılında iç savaş çıkınca turizm öyle büyük bir dabe aldı ki Somar Hazim Şam'daki butik otelini kapatmak zorunda kaldı. Bugünlerdeyse yeniden iş başında ve ilettiği bara ilgiden memnun.

01.09.2018 - 17:12 | Güncelleme:
- BBC
Somar Hazim 2013 yılında Suriye iç savaşı nedeniyle 2013 yılında otelini kapatmak zorunda kaldı.

Suriye'de 2011 yılında iç savaş çıkınca turizm öyle büyük bir dabe aldı ki Somar Hazim Şam'daki butik otelini kapatmak zorunda kaldı.

Milyonlarca Suriyeli ülkeyi terk ederken Somar, işini kaybetmiş olmasına karşın Şam'da kalmayı tercih etti.

Üç yıl önce yeni bir şirket kurarak Suriye hükümetinin kontrolündeki şehrin eski mahallesinde bir bar açtı.

Şam bu ay dünyadaki en az yaşanabilir kent seçilmesine rağmen, Somar şehirde gece hayatının canlandığını söylüyor.

Havan mermileri arasında içki

Somar 2015'te barını açtığında, dört yıldır süren iç savaş nedeniyle bir iş kurmanın ne kadar zor olduğunun farkındaydı.

BBC'ye konuşan Somar "Savaşın ortasında burayı açanın kim olduğunu görmek için insanlar bara geliyordu" diyor.

Somar'ın arkadaşlarının çoğu ona savaş sürerken bara para yatırmanın delilik olduğunu söylemiş. Somar da bunun bir kumar olduğunu kabul ediyor. Ama sonunda para kazandığı bir kumar:

"Havan mermileri arasında bara gidip bir içki içebilirsiniz. Pek çok insan için bu oldukça cazip."

Yazın başında Rus güçlerinin yardımıyla Suriye hükümeti muhaliflerin elindeki son Şam mahallerini de ele geçirdi.

Somar, Şam'daki göreceli istikrarın kentin gece hayatının bir kimlik bulmasına yardımcı olduğunu düşünüyor.

"Başta üç ya da dört bar vardı. Şimdi aynı sokakta otuz mekan var" diyor.

- AFP
Şam'ın bazı mahalleri savaş nedeniyle büyük hasar gördü.

Suriye'nin başkentinde son yedi yıla kıyasla hayat daha normal geliyor olabilir ancak savaş henüz bitmedi.

Birleşmiş Milletler Suriye ve Irak'ta hala daha 20 bin ila 30 bin kadar IŞİD militanı olduğunu tahmin ediyor.

Somar ise iyimser: "Şam'da kötü günler geçirdik. Şam savaş öncesindekiyle aynı şehir değil ama başka bir şehre dönüşüyor."

- Somar Hazim
Somar'ın Şam'daki eski butik oteli

Somar "turizm geri gelir gelmez" Şam'daki otelini açmayı ümit ediyor.

"Sanırım son yedi yılda ne olduğunu unutmak için zamana ihtiyacımız var. Bence gelecek daha iyi olacak" diyor.

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