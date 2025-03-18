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        Suriye ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı

        Suriye ve Lübnan arasında sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 01:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 01:43
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        Suriye ile Lübnan arasında ateşkes sağlandı
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        Suriye ve Lübnan arasında sınır bölgesinde ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşma imzalandı.

        Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Savunma Bakanlığı Basın Ofisi'ne dayandırdığı habere göre, anlaşma kapsamında iki ülke arasında askeri koordinasyon ve işbirliğinin artırılması kararlaştırıldı.

        SANA, 16 Mart'ta Savunma Bakanlığı Medya Ofisi'ne dayandırdığı haberinde, Hizbullah mensuplarının Suriye ordusuna ait 3 askeri pusuya düşürdükten sonra Lübnan'a kaçırdığını belirtmişti.

        Haberde, Hizbullah mensuplarının Lübnan'a kaçırdıkları 3 Suriyeli askeri infaz ettikleri aktarılmıştı.

        Hizbullah, yaptığı açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında yaşanan olaylarla hiçbir ilgilerinin olmadığını savunmuştu.

        Suriye ordusunun sınır hattında 3 askerinin öldürülmesinin ardından, Lübnan'ın doğusundaki sınır hattında karşılıklı top ve roket atışları yapılmıştı.

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