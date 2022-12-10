Şarkılar Bizi Söyler programı tüm hızıyla devam ediyor. Kanal D ekranlarının eğlence ve müzik programı bu akşam yeni bölümü ile seyirciyle buluşacak. Peki, bu hafta Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, ayrıntılar...