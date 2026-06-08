CHP'de mutlak butlan düğümü. Özel ve Bahçeli ne konuştu? Siyaset dili seçmeni nasıl etkiliyor? O gecede Kılıçdaroğlu neden yoktu? CHP'de iki kanat uzlaşır mı? Seçmen butlan krizine nasıl bakıyor? CHP gündeminde kurultay var mı? Özel ve Kılıçdaroğlu görüşür mü? CHP çıkmaza mı sürükleniyor? Yargı sür... Daha Fazla Göster

CHP'de mutlak butlan düğümü. Özel ve Bahçeli ne konuştu? Siyaset dili seçmeni nasıl etkiliyor? O gecede Kılıçdaroğlu neden yoktu? CHP'de iki kanat uzlaşır mı? Seçmen butlan krizine nasıl bakıyor? CHP gündeminde kurultay var mı? Özel ve Kılıçdaroğlu görüşür mü? CHP çıkmaza mı sürükleniyor? Yargı sürecinde Kurultay olur mu? Olaylar Ve Görüşler'de Serap Belet sordu; Habertürk Yazarı Nihal Bengisu Karaca, Siyaset Bilimci Dr. İbrahim Uslu, Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu ve Gazeteci Ferhat Murat anlattı. Daha Az Göster