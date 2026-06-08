Survivor kim elendi? 7 Haziran Pazar Survivor kim gitti?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de finale doğru geri sayım sürerken eleme gecesi heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan; Deniz, Murat Arkın, Nagihan Karadere ve Sercan Yıldırım eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Eleme gecesi öncesinde, düello eşleşmeleri de belli oldu. Survivor'da eleme düellosu eşleşmeleri kadar, kimin eleneceği de merak edilen bir diğer konu başlığı oldu. Peki, Survivor kim elendi? 7 Haziran Pazar Survivor eleme potasında kimler var, düello eşleşmeleri nasıl oldu? İşte 7 Haziran 2026 Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor 2026'da veda düellosunda geri sayım sona erdi. Büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar adada kalabilmek için düello parkurunda mücadele etti. Dokunulmazlık oyunları ve ada konseylerinin ardından eleme potasına giren isimler belli oldu. Performans sıralaması sonucunda düello eşleşmeleri de netleşti. Özellikle Sercan Yıldırım'ın gönüllü olarak düelloya çıkma kararı yarışmaya damga vurdu. Survivor izleyicileri şimdi adaya veda edecek ismin kim olacağını merak ediyor. İşte 7 Haziran Pazar Survivor eleme gecesine ilişkin tüm detaylar...
SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Survivor 2026'da bu haftanın eleme potasında dört güçlü isim yer aldı.
Eleme adayları şu şekilde oluştu:
Deniz
Murat Arkın
Nagihan Karadere
Sercan Yıldırım
SURVIVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Performans sıralamalarının ardından düello eşleşmeleri de belli oldu.
Eleme gecesindeki ilk tur eşleşmeleri şöyle:
Nagihan Karadere - Deniz
Sercan Yıldırım - Murat Arkın
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinin adı Murat-Deniz oldu. Deniz rakibini 8-0'lık skorla mağlup ederek ada hayatına devam dedi. Eleme düellosu kaybeden Murat ise Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.
SERCAN'IN KARARI GÜNDEM OLDU
Ada konseyinde yaşanan en dikkat çekici gelişmelerden biri Sercan Yıldırım'ın gönüllü olarak düelloya çıkma kararı oldu.
Bu karar hem yarışmacılar hem de Survivor izleyicileri arasında büyük yankı uyandırırken, finale yaklaşılırken stratejik dengelerin yeniden şekillenebileceği yorumları yapıldı.
SURVIVOR'DA FİNAL HEYECANI YAKLAŞIYOR
Survivor 2026'da büyük final için geri sayım sürerken yarışmacı sayısı her geçen hafta azalıyor.
Eleme gecesinin ardından adada kalan yarışmacılar şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmış olacak. Final öncesi kritik virajlardan biri olarak görülen bu haftaki düello mücadeleleri, Survivor tarihinin en çekişmeli eşleşmeleri arasında gösteriliyor.