        Haberler Bilgi Ekonomi Sürücülerin dikkatine: Ehliyet yenilemede son 4 gün! Ehliyet nasıl yenilenir, yenileme ücreti ne kadar, hangi belgeler gerekir?

        Sürücülerin dikkatine: Ehliyet yenilemede son 4 gün! Ehliyet nasıl yenilenir?

        Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih olarak belirlenen 31 Ekim için geri sayım başladı. Bu tarihten itibaren eski ehliyetler resmi olarak geçersiz sayılacak. Ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşların, mevcut ehliyetleriyle birlikte geçerli bir sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve yenileme ücretinin yatırıldığına dair dekontla il ya da ilçe nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar? İşte, sürecin ayrıntıları…

        Habertürk
        Giriş: 27.10.2025 - 11:53 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:53
        Eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen süre 31 Ekim’de sona eriyor. Şu anda ehliyet yenileme ücreti 15 TL olarak uygulanıyor. Ancak 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren bu tutarın 7.438 TL’ye kadar yükseleceği belirtiliyor. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl gerçekleştiriliyor, hangi belgeler isteniyor ve maliyeti ne kadar? İşte adım adım ehliyet yenileme sürecine dair tüm detaylar…

        İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN EHLİYET AÇIKLAMASI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için son günün 31 Ekim olduğunu ve bu tarihten sonra yapılacak yenileme işlemlerinde indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanılamayacağını bildirdi.

        Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, ekim ayında sadece 43 bin 251 vatandaşın eski tip sürücü belgesini yenilediğini belirterek halen 1 milyon 990 bin 221 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını belirtti.

        Değişim hızının çok düşük olduğuna işaret eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlarımız, indirimli 'harç değerli kağıt' ve 'hizmet bedelinden' yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim."

        2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.

        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

        Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor.

        Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

        Sürücü belgesi yenileme işlemi için gerekli belgeler arasında eski tip sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve başvuru ücretinin ödendiğini gösteren dekont yer alıyor. Başvuru sahibinin Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) kayıtlı bir adresinin bulunması gerekiyor.

        Vatandaşların 13 lira değerli kâğıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ücretlerini, vergi dairesi müdürlüklerine ya da internet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödemeleri gerekiyor.

