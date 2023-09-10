TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçmiş sezonlarda yarışan efsaneleşmiş isimlerden oluşacak Survivor 2024 kadrosu merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarını açıklamaya başladı. Peki, Survivor 2024 ne zaman başlayacak? İşte, Survivor All Star Türkiye kadrosunda yer alan isimler...

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SURVIVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak yarışmanın geçtiğimiz sene 15 Ocak'ta başladığı göz önüne alındığında bu sene de Ocak ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili kesin bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İşte 2024 Survivor kadrosunda yer alan isimler...