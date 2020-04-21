Survivor Barış Murat Yağcı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular Survivor izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Gönüllüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı eleme potasıa adını yazdırdı. İşte, Survivor Barış hakkında merak edilenler haberimizde...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Survivor Ünlüler takımının en tanıdık isimlerinden biri olan Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de gözlerini hayata açmıştır. 29 yaşında olan ve ikinci üniversitesine halâ devam eden genç yarışmacı, diziler, basketbol gibi alanlarda bizlere kendisini tanıtmayı başarmıştır.

Kiralık Aşk, Şevkat Yerimdar ve Kocamın Ailesi gibi dizilerde oyunculuk yapmıştır.

Efes Pilsen Spor kulübünde basketbol kariyerini sürdürürken, geçirdiği talihsiz sakatlıktan sonra basket kariyerinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Best Of Turkey yarışmasında birinci seçilerek yapımcıların dikkatini cezbeden Barış Murat Yağcı, Survivor ekranlarında da kendisini uzun bir süre konuşturacak gibi duruyor.