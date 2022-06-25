Survivor'da bitime sayılı günler kalırken dokunulmazlık oyunları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da bilindiği gibi bir önceki bölümde haftanın 2. eleme adayı 2. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayşe Yüksel tarafından belirlenirken; bu isim Nagehan olmuştu. Bu bölümde ise kimin eleneceği ise merak konusu oldu. Peki Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi? İşte Survivor ile ilgili merak edilen gelişmeler...