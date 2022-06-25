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Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi?

Survivor All Star'da finale doğru yaklaşılırken, yarışmacılar arasında mücadele dozu da arttı. Son bölümde 2. dokunulmazlığın sahibi Ayşe Yüksel olurken, programı yakından takip edenler "3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bilindiği gibi adaya son veda eden isim SMS oylaması sonucunda Berkan Karabulut olmuştu. Bu hafta kimin eleneceği ise merak konusu oldu. İşte 24 Haziran 2022 Survivor'da yaşanan son gelişmeler...

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  • Survivor All Star'da ŞOK ayrılık | Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran Perşembe 2022 Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    Survivor'da bitime sayılı günler kalırken dokunulmazlık oyunları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. Survivor'da bilindiği gibi bir önceki bölümde haftanın 2. eleme adayı 2. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Ayşe Yüksel tarafından belirlenirken; bu isim Nagehan olmuştu. Bu bölümde ise kimin eleneceği ise merak konusu oldu. Peki Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran 2022 Survivor'da kim elendi? İşte Survivor ile ilgili merak edilen gelişmeler...
  • Survivor All Star'da ŞOK ayrılık | Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran Perşembe 2022 Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakiplerini eleyerek finale çıkan Ayşe ve Adem ikilisi dokunulmazlık için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Final oyununda 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı 4-1'lik skorla Adem Kılıçcı oldu.
  • Survivor All Star'da ŞOK ayrılık | Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran Perşembe 2022 Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor All Star'da 3. dokunulmazlığı kazanan Adem Kılıçcı tarafından belirlenen 3. eleme adayı Hikmet oldu.
  • Survivor All Star'da ŞOK ayrılık | Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran Perşembe 2022 Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da 3. dokunulmazlığı kazanan yarışmacı Adem olurken ödülünde sahibi oldu. Ödülden faydalanması iki kişi belirleyen Adem; Nisa, Ayşe ikilisini seçti.
  • Survivor All Star'da ŞOK ayrılık | Survivor'da 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Haziran Perşembe 2022 Survivor'da kim elendi, adaya veda eden isim kim oldu? Ödül oyununu kim kazandı?

    SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    SMS oylaması sonucunda adaya veda eden isim son ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yapılan toplu oylama sonucu adaya ve final hayaline veda eden isim Nagihan Karadere oldu.

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