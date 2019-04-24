Survivor son bölümünde izleyicisi şaşkına çeviren anlar yaşandı. Ödül oyunu sırasında Bora ile Atakan arasında tansiyon yükseldi ardından Yusuf ve Hikmet birbirine girdi. Acun Ilıcalı ise Hikmet ve Yusuf arasında geçen şiddetli kavganın ardından açıklama yaptı. Peki, Hikmet ve Yusuf diskalifiye olacak mı? İşte Survivor son bölümünde yaşananlar...
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2019’da birleşme partisi sonrası ilk ödül oyunu siyah ve beyaz takım arasında oynandı. Survivor 2019’da ödül oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Survivor Türkiye Yunanistan’ın 54. bölümünde yarışmacılar, oyun için ellerinden geleni yaptılar. Ödül oyunu sırasında bazı yarışmacılar arasında tartışma yaşandı.
Ödülü kazanan siyah takım, harika bir iskender yiyerek ödülün keyfini çıkardılar... Yarışmacılar kazandıkları ödülle büyük moral buldular..
SİYAH TAKIM: 10
BEYAZ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA BÜYÜK KAVGA!
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında ödül oyununun son bölümünde sayıyı Hikmet kazanıp sevinirken Yusuf elindeki halkayı Hikmet'in kafasına geçirdi. Hikmet bu duruma sinirlenip elindeki halkayı Yusuf'a fırlatarak boğazını sıktı. Kavgayı ayırmaya çalışan takım arkadaşları Yusuf ile Hikmet'i uzaklaştırdı.
İŞTE KAVGA ANINDAN GÖRÜNTÜLER
HİKMET VE YUSUF DİSKALİFİYE OLACAK MI?
Survivor'da Hikmet ile Yusuf arasında yaşanan büyük kavganın ardından yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ilıcalı, Yusuf'un başlattığını, Hikmet'in tepkisinin ise normal olmadığını ve Yusuf ile Hikmet arasındaki kavgaya yönelik kararın büyük ihtimalle diskalifiye olacağının sinyalini verdi.
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