Survivor'da Jennifer Lopez - Cemal Can dansı dün akşamki bölüme damga vuran olaylar arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı nedeniyle yarışmacılar normal parkur yarışmaları yapmadı ve bu hafta eleme olmadı. Onun yerine yarışmacılar doyasıya eğlendikleri bir eğlenceye katıldılar. İşte Survivor'daki büyük eğlence...

SURVİVOR'DA CEMAL CAN İLE DANS EDEN JENNİFER LOPEZ GERÇEK Mİ?

Survivor'da dün akşamki eğlencede Cemal Can'ın kendisini tutamayarak piste çıktığı ve dans ettiği anlar çok konuşuldu. Ancak Cemal Can'ın dans ettiği kişi Jennifer Lopez değil, dünyaca ünlü sanatçının bir benzeri bu gece için performans gerçekleştirdi.

SURVİVOR'DA ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor'da bu hafta 'Ramazan Bayramı' nedeniyle eleme olmayacağı açıklandı. Bu kapsamda bu hafta hiçbir yarışmacı adaya veda etmeyecek. Survivor'da eleme gelecek hafta olacak.