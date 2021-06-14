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HaberlerTelevizyonSurvivor'da kim elendi? 13 Haziran Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor SMS oy sıralamasıyla elenen isi
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Survivor'da kim elendi? 13 Haziran Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor SMS oy sıralamasıyla elenen isim

Ekranların fenomen yarışma programı Survivor'da eleme heyecanı yaşandı, adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da finale geri sayım başlamışken en çok merak edilen sorulardan biri de "Survivor'da kim elendi?" sorusu oluyor. Survivor'da kim elendi? 13 Haziran Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor SMS oy sıralamasıyla adaya veda eden isim

Survivor'da kim elendi? 13 Haziran Survivor adaya kim veda etti? İşte Survivor SMS oy sıralamasıyla elenen isi

Survivor 2021 eleme gecesi bu akşam gerçekleşti. 13 Haziran'da Survivor eleme potasına giden adaylar Aleyna, Batuhan ve Ayşe olmuştu. Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen Survivor 2021'de adaya veda eden isim belli oldu.

SURVİVOR 2021ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da oylama eleme adayları belirlendikten sonra yapıldı. Rakiplerinden daha az oy alan bir kişi Dominik'e veda etti. Son bölümlere Aleyna ve Ayşe'nin aile kavgası damga vurmuştu. 13 Haziran Survivor'da elenen isim Batuhan oldu.

13 HAZİRAN 2021 EXXEN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

KIRMIZI TAKIM

İsmail Balaban

Aleyna

Berkay

MAVİ

Ayşe

Dora

Poyraz

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