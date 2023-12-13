Survivor'da takımlar belli oldu! 2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?
Survivor All Star'da geri sayım sürerken, takımlar belli oldu. Yeni formatı ve All Star kadrosu ile ekranlara gelecek Survivor'da mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Takımların belli olmasının ardından Survivor 2024 All Star'ın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Survivor'ın yeni sezonun başlayacağı tarih ve oluşan yeni takımlar...
TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2024'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları netleşti. Sürpriz isimleri, yeni formatı ve zorlu parkurları ile izleyici ile buluşmayı bekleyen Survivor All Star'da yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, "2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?" İşte Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...
SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.
SURVİVOR'DA YENİ FORMAT
Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.
KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
MAVİ TAKIM (KADINLAR)
Nefise Karatay
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
MAVİ TAKIM (ERKEKLER)
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
Mavi Takım
Seda Aktuğlu
Seda Ocak
Nefise Karatay
Ece Begüm
Sahra
Damla
Poyraz
Hakan Hatipoğlu
Yasin Obuz
Yunus Emre
Ögeday
Furkan Kızılay