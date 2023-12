1 Şurada Paylaş!









TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2024'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları netleşti. Sürpriz isimleri, yeni formatı ve zorlu parkurları ile izleyici ile buluşmayı bekleyen Survivor All Star'da yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, "2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?" İşte Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...