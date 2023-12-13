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        Haberler Televizyon Survivor'da takımlar belli oldu! 2024 Survivor ne zaman başlayacak? İşte mavi ve kırmızı takım

        Survivor'da takımlar belli oldu! 2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?

        Survivor All Star'da geri sayım sürerken, takımlar belli oldu. Yeni formatı ve All Star kadrosu ile ekranlara gelecek Survivor'da mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Takımların belli olmasının ardından Survivor 2024 All Star'ın yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. İşte 2024 Survivor'ın yeni sezonun başlayacağı tarih ve oluşan yeni takımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 01:33 Güncelleme: 13.12.2023 - 01:33
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Survivor All Star 2024'te mavi ve kırmızı takım yarışmacıları netleşti. Sürpriz isimleri, yeni formatı ve zorlu parkurları ile izleyici ile buluşmayı bekleyen Survivor All Star'da yeni sezon tarihi de belli oldu. Peki, "2024 Survivor ne zaman başlayacak, takımlar nasıl oluştu?" İşte Survivor All Star'da mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

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        SURVİVOR 2024 ALL STAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Survivor All Star'ın ilk bölüm tarihi Acun Ilıcalı tarafından 1 Ocak 2024 olarak açıklandı.

        3

        SURVİVOR'DA YENİ FORMAT

        Survivor All Star'da bu sene performans konuşacak. SMS'in olmadığı yeni sezonda performanslar sonucunda bir kişi şampiyon olacak.

        4

        KIRMIZI TAKIM (KADINLAR)

        Pınar Saka

        Merve Aydın

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        MAVİ TAKIM (KADINLAR)

        Nefise Karatay

        Seda Ocak

        Begüm Yücetan

        Sahra Işık

        Seda Aktuğlu

        Damla Can

        5

        MAVİ TAKIM (ERKEKLER)

        Hakan Hatipoğlu

        Yiğit Poyraz

        Yasin Obuz

        Özgür Tetik

        Yunus Emre

        Ogeday Girişken

        KIRMIZI TAKIM (ERKEKLER)

        Doğukan Manço

        Furkan Kızılay

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok Gören

        Nihat Altınkaya

        6

        Mavi Takım

        Seda Aktuğlu

        Seda Ocak

        Nefise Karatay

        Ece Begüm

        Sahra

        Damla

        Poyraz

        Hakan Hatipoğlu

        Yasin Obuz

        Yunus Emre

        Ögeday

        Furkan Kızılay

        7

        Kırmızı Takım

        Merve Aydın

        Pınar Saka

        Nagihan Karadere

        Gizem Memiç

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Canbeldek

        Doğukan Manço

        Ersin Korkut

        Sercan Yıldırım

        Turabi

        Bozok

        Nihat Altınkaya

        Özgür Tetik

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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