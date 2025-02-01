Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Serenay ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...