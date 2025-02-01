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        Haberler Bilgi Magazin Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor'un yeni bölümünde 'All Star ve Gönüllüler' takımı dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise gecenin sonunda eleme potasına gidecek üçüncü ve dördüncü yarışmacıyı takım oylaması sonucunda belirleyecek. İşte 1 Şubat Cumartesi Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 01.02.2025 - 19:56
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        Survivor'da dokunulmazlık oyunu için geri sayım başladı. Hatırlanacağı gibi haftanın ilk ve ikinci dokunulmazlık oyunlarını Gönüllüler takımı kazanırken, Serenay ve Zeynep eleme potasına giden yarışmacılar olmuştu. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 1 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? " İşte Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

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        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        SERENAY

        ZEYNEP

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ 29 OCAK?

        Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.

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