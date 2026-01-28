Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2026 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile başlıyor. Kadınlar haftasında dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf, eleme potasına gidecek ilk yarışmacıyı belirleyecek. Dokunulmazlığı kazanan takım ise geceyi kayıpsız tamamlayacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 28 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 28 Ocak Çarşamba Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.