"Bu gidişle Arın ile aynı sahneyi paylaşacağım"

Dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu Survivor izleyicisi tarafından büyük merak konusu oldu. Survivor'da Siyah ve Beyaz takım olarak ikiye ayrılan Türkiye ve Yunanistan yarışmacılar önce erzak ödülü için mücade ettiler ardından da dokunulmazlık oyunu için ter döktüler. Öte yandan Survivor adası ilginç anlara da şahit oldu. İşte 28 Nisan Survivor son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 27 NİSAN

BÜŞRA İLE SABRİYE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Büşra ile Sabriye arasında tartışma yaşandı. Sabriye, Büşra'nın konsey hesabı yaptığını ve ikili oynadığını söyledi...

ATAKAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da son dönemde olayların merkezindeki isimlerden olan Atakan öz eleştiride bulundu. 'Benliğimi kaybettim' diyen Atakan en kısa sürede toparlanacağını söyledi.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan erzak oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'da erzağı kazanan takım büyük moral toplayacaktı. Survivor 2019’da rekabet giderken artarken, siyah takım ve beyaz takım erzak oyunu için yarıştılar.

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde erzak oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 27 Nisan 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler.

Survivor 2019’un 56. bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazandı.