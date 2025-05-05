Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Mayıs eleme adayı kim oldu?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gündemdeki yerini aldı. Son elenen isim Poyraz olurken, ikinci eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor kim kazandı, dokunulmazlığı kim aldı? 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölümde yaşananlar...
Survivor'da kıyasıya mücadele sürüyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kaybeden takımdan bir isim ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Son elenen isim Poyraz olurken, ikinci adayın kim olacağı ve dokunulmazlık oyunu kazananı merak ediliyor. Peki, 5 Mayıs Pazartesi dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açıklandığında haberimize eklenecektir.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
Yağmur,
Meryem,
Seda,
Aycan.
SURVİVOR ELEME POTASINDA EŞLEŞMELER NASIL?
Düelloda, Sema-Yağmur, Aycan-Meryem eşleşmesi oldu.
Aycan Yanaç-Meryem Kasap düellosunu Meryem Kasap kazandı. Meryem, Survivor hayatına devam ediyor.
Sema Aydemir-Yağmur Banda düellosunu Sema Aydemir kazandı. Sema, Survivor hayatına devam ediyor.
Böylelikle final eşleşmesi Aycan ve Yağmur arasında olacak.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen son isim Poyraz oldu. Eleme düellosunda Poyraz ve Yusuf ile Batuhan ve Volkan karşı karşıya gelmişti. Düello finaline ise Poyraz ve Volkan kalmıştı.