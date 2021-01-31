Survivor 2021'de Gönüllüler dokunulmazlık oyununda kötü talihlerini bir türlü yenemedi. Market oyununda tam bir takım oyunu vardı, parkur boyunca takım arkadaşlarını taşımak zorunda kalan yarışmacılar zor anlar yaşadı. Dokunulmazlık oyununda ise çamurlu ve zorlu parkurun sonucunda puzzle tamamlamak ve ardından atış yapmak gerekiyordu. Ünlüler ve Gönüllüler mücadelesinde yüzü gülen takım Ünlüler oldu.