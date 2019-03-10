Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık oyunundan önce ise yarışmacılar için oldukça önemli olan iletişim oyunu oynandı. Gün geçtikçe ailesini özleyen yarışmacılardan 6 tanesi aileleriyle iletişim kurarak moral depoladı. Dün akşamki dokunulmazlık oyununu Türkiye takımı büyük bir farkla kazanmıştı. Bu akşamki dokunulmazlık oyununun kazananı, Survivor'da bu hafta elenecek yarışmacının hangi takımdan olacağını belirledi. 10 Mart Survivor son bölümünde yaşananlar haberimizde...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
İletişim ödülü için Türkiye takımındaki yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Erkeklerde Okay, kadınlarda Sude iletişim ödülünün sahibi oldu. Okay, iletişim ödülüne Sabriye ve Bora'yı götürmeye karar verdi. Okay'ın Bora'yı "hak geçmesin" diyerek götürme kararının ardından Bora ödülü istemediğini söyledi. Bunun üzerine Okay, ya Yusuf'u ya da Atakan'ı tercih edeceğini söyledi. Yusuf hakkından vazgeçince Atakan ödüle gitti. Sude de Seda ve Melisa'yı götürmeye karar verdi. İletişim ödülü ile birlikte 6 yarışmacı aileleriyle hasret giderdi ve duygusal anlar yaşadı.
SURVİVOR HAFTANIN İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda Türkiye ve Yunanistan takımı zorlu bir parkur mücadelesi verdiler. Son ana kadar kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmayı Hikmet'in müthiş oyunuyla Türkiye takımı 10 - 5 skorla kazandı.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 10 MART
Survivor'da bu akşam, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Geçen iki haftada Türkiye ilk dokunulmazlık oyununu kazandığı halde, ikinci ve üçüncü oyunları kaybettiği için eleme adayları kendi takımından çıkarmak zorunda kalmıştı. Ancak bugün Türkiye takıma oyuna, ilk oyunu kazanmamış gibi 0 - 0'mış çıkacaklarını söyledi. Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım, kayıpsız bir şekilde yarışmaya devam ederken, kaybeden takım çıkaracağı eleme adaylarından birine halk oylaması ile veda edecek ve yarışmaya bir kişi eksilerek devam edecek. Bu akşamki dokunulmazlık oyununa Türkiye takımı önde başladı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı oyunda, Türkiye takımı 10 - 6 kazandı. Eleme adayları Yunanistan takımından çıkacak ve Yunanistan takımından bir kişi bu hafta adaya veda edecek. Acun Ilıcalı dokunulmazlık sembolünü Sude'ye verdi.
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