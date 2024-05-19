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        Haberler Kısayol Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Dokunulmazlık heyecanı! Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

        Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, haftanın eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mayıs Pazar Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.05.2024 - 16:24
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        Survivor'da mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Survivor All Star'da bugün dokunulmazlık oyunu için takımlar arası kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte 19 Mayıs Pazar Survivor All Star'da yaşananlar hakkında merak edilen bilgiler...

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        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan taraf açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da haftanın birinci eleme adayı Merve olurken, haftanın 2. eleme adayı Özgür oldu.

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        SURVİVOR YENİ TAKIMLAR

        Kırmızı Takım

        Atakan - Kaptan

        Hilmicem

        Nefise

        Yunus Emre

        Merve

        Nagihan

        Mavi Takım

        Seda - Kaptan

        Ogeday

        Damla

        Batuhan

        Özgür

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