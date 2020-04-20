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Survivor Ezgi Hocaoğlu kimdir? Ezgi Hocaoğlu kaç yaşında? soruları Survivor yarışmacısı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler tarafından soruluyor. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yarışan Ezgi Hocaoğlu bu haftanın eleme adayları arasında yer alıyor. Ezgi Hocaoğlu ile ilgili detaylar haberimizde...

SURVİVOR EZGİ HOCAOĞLU KİMDİR?

Milli Cimnastikçi olan yarışmacı 22 Temmuz 1995 yılında İstanbul’da doğdu. 5-16 yaş aralığında profesyonel olarak Artistik Cimnastik yaptı. Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik belgesi aldı. 2017 yılında Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. 2018 yılında Medical Exercise Fitness Trainer belgesi aldı. Şu anda Cimnastik ve Pilates antrenörlüğüne devam etmektedir.