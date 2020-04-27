Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümde ada konseyinde kritik bir oylama yapıldı. Survivor son bölümde dokunulmazlık oyununun ardından haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Gönüllülerde ismi en çok yazılan isim, Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı oldu. Peki Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? 26 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Birleşme partisi sonrasında değişen eleme sistemi açıklanmıştı. Bugün oynanan dokunulmazlık oyununu, haftanın ilk dokunulmazlık oyununa benzer bir şekilde rekabete sahne oldu. Her iki takım da zorlu bir parkurda mücadele ortaya koydu. Ünlüler takımı, bir eleme adayı daha göstermemek için yoğun çaba sarf ederken Ünlüler yarışmacısı Mert sakatlanarak dokunulmazlık oyununu yarıda kesti. Survivor'da dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı 10-8 skorla kazandı.

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor son bölümünde Ünlüler Gönünllüler takımı dokunulmazlık oyunu sonucunda ada konseyine gitti. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olarak belirlenmişti. 26 Nisan Survivor ikinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucunda Gizem oldu.

SURVIVOR GİZEM BİRDAN KİMDİR?

Gizem Birdan, 5 Ağustos 1992, İstanbul'da doğdu. 10 yaşında Bakırköy Spor Kulübü'nde basketbola başladı ve 24 yaşına kadar aktif olarak basketbol oynadı.

8. sınıfta Oğuz Kaan Koleji'nden burs alarak liseyi de İstanbul'da bitirdi. Sonrasında, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile anlaştı ve 1 sene Bursa'da oynadı, devamında İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni burslu kazandı ve eğitimini orada tamamladı.

Üniversiteden sonra "Kocamın Ailesi" dizisinde 30 bölüm yer alan Survivor Gizem, 2 sene E.S.E.K tiyatrosunda Ex S oyununda da performans sergiledi. En son "Şahin Tepesi" adlı dizi ile seyirciyle buluşan Gizem Birdan'ın birkaç reklam projesinde de yer aldığı biliniyor.