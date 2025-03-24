Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da eleme gecesi! 24 Mart! Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümü ilk etabında, Gönüllüler ve All Star takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya geliyor. İkinci etapta ise heyecan yerini veda düellosuna bırakacak. Eleme düellosunda finale kalan, İsmail ve Doğuş adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Mart 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıkıyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi? 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 24 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        4

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Sedat ve Batuhan ilk turu kazanarak eleme potasından çıktılar. İsmail ve Doğuş ise önümüzdeki eleme düellosunda yarıştı.

        Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

        5

        SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

        İsmail,

        Sedat,

        Doğuş,

        Batuhan G.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Savaş planlarını gazeteciye gönderdiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Trump: Grönland'dan arıyorlar
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        Oğlunu öldüren kardeşini vurdu
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        CHP'nin olağanüstü kurultayı iptali için başvuru
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        İBB Başkan Vekili o kişi mi olacak?
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Yusuf Akçiçek'e Alman kancası!
        Icardi değişti
        Icardi değişti
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        24 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Poşetli cinayetin firarisi yakalandı
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Cimbom'a Lunin iddiası!
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Tekirdağ'da bir kadını zorla kaçıran kişi tutuklandı
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Takside gasp kâbusu!
        Takside gasp kâbusu!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        Beşiktaş'ta ilginç tablo!
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi