Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...