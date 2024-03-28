2024 sandık görevlisi ücretleri: Sandık görevlisi ücreti ne kadar, ne zaman yatacak?
31 Mart Pazar günü gerçekleşecek yerel seçimler öncesinde, sandık görevlisi ücretleri gündemdeki yerini aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen seçim sandık görevlisi ücreti, kamu bankaları aracılığıyla ile hesaplara yatırılmaktadır. Hatırlanacağı gibi 2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde, sandık kurullarında görev alan; başkan ve üyeler 261,00 TL alırken, siyasi parti temsilcilerine 130,00 TL ödeme yapılmıştı. İşte 2024 sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri...
Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayım sürüyor. Sandık görevlileri seçim günü, kimlik kontrolünün yapılması, oy pusulaları ve mührün teslim edilmesi gibi kritik görevler üstlenmektedir. Seçime kısa bir süre kala, sandık görevlisi ücretleri gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar, sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" İşte 2024 sandık görevlisi ücreti...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2024
Sandık görevlisi ücreti açıklandı. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.
Buna göre,
Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,
Sandık memurlarına 2.088 TL,
Partili üyelere 1.044 TL,
Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN VE NEREYE YATACAK?
Sandık görevlisi ücretlerinin yatış tarihi ve nereye yatırılacağına ilişkin YSK’dan henüz bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.
SANDIK GÖREVLİSİ ŞARTLARI
Seçimde sandık başında görev almak isteyenler, sandık görevlisi başvuru şartları için seçim kurullarının duyurularını takip etmelidir.
Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-18 yaşını doldurmuş olmak,
-Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak
-Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak
Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.
SEÇİMDE GÖREV YAPACAKLAR 1 NİSAN’DA İZİNLİ OLACAK
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sandık kurullarında görev alacak kamu personelleri için sevindiren haber geldi.
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yerel seçimlerde belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğunu hatırlatarak oy sayımı ve tutanakların düzenlenmesi sürecinin gece geç saatlere kadar devam ettiği ifade etti.
Açıklamanın devamında ise “ Sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür." denildi.
SANDIK GÖREV YERLERİ NASIL SORGULANIR?
Seçimlerde görev alacakları yerleri öğrenmek isteyen seçim görevlileri e-Devlet üzerinden sorgulama yapabilir.
Sandık görevlileri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle beraber sorgulanabilecek. e-Devlet’e giriş yapan kamu çalışanları sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Yurt içi Seçim Görevlendirme Bilgisi Sorgulama” yazarak seçim görev yerlerine ulaşabilir.