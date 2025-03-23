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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 23 Mart Pazar Survivor adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Eleme düellosu! Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Milli maç sonrasında ekranlara gelen Survivor eleme düellosu ile dikkat çekti. İsmail, Sedat, Doğuş ve Batuhan G. arasında gerçekleşen mücadelenin sonucu merak konusu oldu. Asena ve İsmail arasında gergin anlar gündeme gelirken, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 23 Mart Pazar Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 23:05 Güncelleme: 23.03.2025 - 23:58
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        1

        Survivor'da eleme oyunu gecesi! Bilindiği gibi, Survivor All Star'da haftanın 4. eleme adayı İsmail olmuştu. Bu kapsamda, 23 Mart Pazar akşamı Survivor'da İsmail, Sedat, Doğuş ve Batuhan G. kıyasıya mücadele veriyor. Peki, Survivor elenen kişi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte Survivor son gelişmeler...

        2

        SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

        İsmail,

        Sedat,

        Doğuş,

        Batuhan G.

        3

        SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME OLDU MU?

        Sedat ve Batuhan ilk turu kazanarak eleme potasından çıktılar. İsmail ve Doğuş ise önümüzdeki eleme düellosunda yarışacak. Aralarından biri Survivor'a veda edecek.

        4

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 MART)

        Survivor dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

        5

        SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

        Survivor'da geçen hafta elenen isim Elif Şadoğlu olmuştu.

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