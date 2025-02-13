Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Survivor'da zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, son dokunulmazlığı kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor'da kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...