Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan ödül oyunu ile devam ediyor. Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyunu gecesinde zorlu parkura çıkarak kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununun ardından heyecan yerini 'Bil Bakalım' oyununa bırakacak. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 13 Şubat 2025 Perşembe Survivor All Star ödül oyununu kazanan takım...
Survivor'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Survivor'da zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Ödül oyununun ardından dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. Haftanın son eleme adayının belli olacağı gecede, son dokunulmazlığı kazanan takım kadar, ödülün ne olduğu da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor'da kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sevgi
Serenay
Sema