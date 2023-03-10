Acun Ilıcalı, Senem ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu akşam için söyleyebileceğim tek bir şey var. Biliyorsunuz yedek yarışmacılarımızı almamıştık. Bu hafta Senem'in vedasıyla alakalı eleme olmayacak. Gelişmeleri size açıklayacağız."