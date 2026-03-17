        Haberler Gündem Çevre Suşehri Belediyesi GES kuracak | Son dakika haberleri

        Suşehri Belediyesi'nin GES projesi ihalesi onaylandı

        Sivas'ın Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçeye kuracakları güneş enerji santrali (GES) projesinin ihalesinin onaylandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        Suşehri Belediyesi GES kuracak
        Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçenin enerji sektöründe büyük bir yatırım ihalesinin onaylandığı bildirdi.

        Yenilenebilir enerji yatırımlarının Suşehri'ne sağlayacağı ekonomik ve çevresel katkılara dikkati çeken Kayaoğlu, güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunu ifade etti.

        İlçede kurulacak güneş enerji santrali (GES) hakkında da bilgi veren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

        "Proje her ay yaklaşık 1 milyon lira değerinde belediyemize ek kaynak sağlayacak. GES ile yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevre dostu ve sürdürülebilir yatırımlarla ilçemizin gelişimine katkı sunmaya devam ediyoruz. Doğadan aldığımız gücü yine doğaya saygıyla kullanarak hem bugünümüz hem de yarınlarımız için önemli bir adım atıyoruz. Bu kıymetli yatırımın ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, ilçemize değer katacak çalışmaların artarak devam etmesi için çalışıyoruz. Bu yatırımlarla sadece bugünün enerji ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda belediye bütçemize uzun vadeli katkı sağlayacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacağımız bir altyapı oluşturduk. Enerji maliyetlerini azaltan, Suşehri'ni temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz."

        "NATO üyelerinin çoğu operasyona katılmak istemiyor"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Netanyahu, İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savundu
        Laricani hakkında neler biliniyor?
        İran lideri Hamaney: Barış zamanı değil
        "Mücteba Hamaney son anda kurtuldu"
        Elon Musk'ın annesi İstanbul'da
        Bayram tahminleri: Yeni bir yağışlı hava kapımızda
        Halka arza X barikatı
        Ramazan Günlüğü
        Arda Güler'in dünyada konuşulmaya devam ediyor!
        Satın aldığı arsada tarihi cami kalıntıları çıktı
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Ümraniye'de tasarladı, Ankara'da attı!
        Tarım arazilerine hobi bahçesi dönemi kapanıyor
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
