İngiliz Kraliyet Ailesi'nin altıncı varisi Prens Harry ve Meghan Markle 19 Mayıs'ta rüya gibi bir düğün ile dünya evine girmişti.

Prens Harry ile Meghan Markle'dan ekim ayında bebek haberi gelmiş, Buckingham Sarayı Düşes'in hamile olduğunu duyurmuştu.

Kraliyet'ten yapılan açıklamaya göre Sussex Düşesi Megan Markle ile Prens Harry ilk bebeklerini kucaklarına aldı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin Instagram hesabından yapılan açıklamaya göre bebeğin erkek olduğu bildirildi.

Buckingham Sarayı ise Meghan Markle ve Prens Harry'nin ilk bebeklerinin yerel saatle 17.26'da doğduğunu belirtti. Bebeğin ayrıca 3 kilo 260 gram olduğu ifade edildi.

İsmi henüz açıklanmayan yeni varis, Kraliçe'nin torunlarından olan 8. çocuğu olacak. Bebek taht varisleri arasında 7. sırada olacak. Ayrıca bebek, Earl of Dumbarton unvanına sahip olacak.