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Sussex Düşesi Meghan Markle'ın çocuk kitabı satışa çıktı

Sussex Düşesi Meghan Markle’ın eşi Prens Harry ve iki yaşındaki oğulları Archie’ye ithafen kaleme aldığı ilk çocuk kitabı salı günü yayımlandı.

Sussex Düşesi Meghan Markle'ın çocuk kitabı satışa çıktı
Meghan Markle'ın resimli çocuk kitabı satışa çıktı
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HABERTURK.COM / Reuters

Salı günü satışa çıkan ‘‘The Bench’’ adlı kitapta baba ve oğul arasındaki ilişkiye bir annenin gözünden bakılıyor. Kitabın yayımlanma tarihi, Harry'nin merhum annesi Prenses Diana'dan adını alan kızları Lilibet Diana'nın doğumdan sonra geldi.

Meghan Markle şiir tarzındaki kitap fikrinin, ilk olarak 2019 yılında oğlu Archie'nin doğumundan kısa bir süre sonra Harry için yazdığı bir Babalar Günü şiiri sonrasında geldiğini söylemişti.

Meghan Markle, kitabın içindeki yazdığı bir notta, "Kalbimi heyecanlandıran adam ve çocuk için" ifadelerine yer verdi. Kitapta ayrıca sanatçı Christian Robinson’un sulu boya illüstrasyonları bulunuyor.

Kraliyet görevlerinden eşiyle birlikte ayrılma kararı alan ikili geçen sene Los Angeles’a taşındı.

Amazon'da tam puan alan kitap, Goodreads adlı sitede 3,29 puan aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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