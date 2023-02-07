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Süt Sivilce Yapar mı?

Süt doğal olarak az miktarda çeşitli hormonlar içerir. Süt cildi bozar mı diye merak diyorsanız bir teori, bu hormonlardan bazılarının vücutta iltihaba neden olduğu yönündedir. İltihap gözenekleri tıkayabilir ve akneye yol açabilir. Ancak, emin olmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Süt, insüline benzer bir hormon (IGF-1) salgılayan peynir altı suyu ve kazein proteinlerine sahiptir. Bu, akneyi gerçekten daha da kötüleştiren glisemik indeksi artırabilir. Tam yağlı sütün içerdiği yağ, glisemik indeksi düşürdüğü için yağsız ve yarım yağlı süt bu açıdan daha kötüdür.

Bazı araştırmalar, glisemik indeksi yüksek yiyeceklerin (kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltebilen yiyecekler) akneyi şiddetlendirebileceğini göstermektedir. İnek sütünün glisemik indeksi düşük bir içecek olmasına rağmen yapılan çalışmalar bu tür süt içmenin akne patlamalarının artmasıyla bağlantılı olabileceğini öne sürmektedir. Bu cilt problemini azaltmak için süt tüketimini azaltmak kişiye göre tavsiye edilebilir. Yine de akneyi kontrol altına almak için genellikle süt ürünlerini (ineklerden elde edilen) kısıtlamak pek önerilmez. Çünkü bu hafif bir etkidir. Dermatologlara göre bu önlemin alınması yalnızca çok miktarda süt ürünü tüketildiğinde dikkate alınır. Akneyi kontrol altına almak için çok etkili tıbbi tedaviler olduğu akılda tutulmalıdır.

Kesin önerilerde bulunmak için daha fazla çalışmanın gerekli olduğuna inanılmaktadır. Ancak, şiddetli sivilceniz varsa haftada üç porsiyondan az süt tüketmeyi düşünebilirsiniz. Orta veya şiddetli akne vakalarında beslenme değişikliği akneyi ortadan kaldırmak için yeterli değildir ve dermatolog tarafından reçete edilen bir tedavi ile tamamlamak gerekli olacaktır.

En Çok Hangi Yiyecekler Sivilce Yapar?

Süt, vazgeçilmemesi gereken temel bir besindir. Ancak kötüye kullanılması akne, dermatit veya sedef hastalığı gibi belirli cilt hastalıklarından etkilenen kişiler için risk oluşturabilir ve durumlarını kötüleştirebilir. Peki, en çok hangi yiyecekler sivilce yapar?

Akne görünümünü en çok destekleyen besinler arasında glisemik indeksi yüksek olan besinler yer alır. Yani bunlar, kandaki şeker (glikoz) seviyesini en hızlı yükseltenlerdir. Beyaz ekmek, patates püresi, pişmiş havuç, bal, işlenmiş tahıllar ve beyaz pirinç bu tür ürünlere örnektir.

Çikolata, sivilceye neden olabilen veya kötüleştirebilen ürünlerden bir diğeridir. Sorunun çikolatanın kendisinde mi yoksa eklenen süt veya şekerden mi kaynaklandığını belirlemek için özel testler yapılmıştur. Gerçekten de problemin çikolata olduğu görülmüştür.

Son olarak aşırı fast food, kızarmış yiyecekler ve kırmızı etten elde edilen doymuş yağların da akne ile ilgili olarak zararlı olduğu bulunmuştur.

Tüm bunlara ek olarak kişinin kendi kendine teşhis koymasından önce bir uzman hekimle görüşmesi ve uygun bir tedavi alması daha doğru olacaktır.

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