Şöyle yumuşacık sütlü, leziz bir kek çayın yanında ne kadar iyi gider değil mi? O zaman hiç vakit kaybetmeden sütlü kekimizi pişirelim.

Sütlü Kek İçin gereken Malzemeler:

4 yumurta

4 yemek kaşığı şeker

4 yemek kaşığı irmik

4 yemek kaşığı un

1 fiske tuz

1 kabartma tozu

Yarım limon suyu

Şerbeti İçin :

Yarım su bardağı şeker

3 bardak süt

Üzeri İçin :

Krema ya da kremşanti

1 su bardağı süt

Sütlü Kek Yapılışı:

1 bardak sütü ısıtıp, şekeri içinde eriterek şerbeti hazırlayın.

Diğer 2 bardak sütü de şeker tamamen eriyince ekleyin.

Ayrı yerde yumurta ve şekeri çırpın.

Daha sonra irmiği, unu kabartma tozunu ve limon suyunu ilave edip, karıştırın.

Küçük borcamı yağlayıp, karışımı boşaltın.

180 derecede kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıkınca, sütlü şerbeti dökün ve soğutun.

Üzerine çırpılmış krema ya da krem şantiyi sürün.

Damla çikolata veya cevizle süsleyin.

1 gece buzdolabında bekletin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Keki için gereken malzemeler, oda sıcaklığında olmalıdır.

Şerbeti için kekin ilk sıcaklığının geçmesi ve sütlü şerbetin de ılık olması gerekir.

Krem şanti ise, tatlı iyice soğuduktan sonra sürülmelidir.

1 gece önceden buzdolabında bekleyen tatlınız daha güzel olur.