Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması: 207 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Ortadoğu
ABONE OL

Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında bazı bakanlık görevlilerin de bulunduğu 207 kişi gözaltına alındı

Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 207 kişiye gözaltı
Suudi Arabistan'da yolsuzluk soruşturması: 207 gözaltı
0:00 / 0:00
DHA

Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi 878 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.

AA'nın haberine göre; aralarında, içişleri, dışişleri, adalet, sağlık, eğitim ve ticaret bakanlıklarında görevli bazı kişilerin de bulunduğu 207 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu şahısların yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de savaş gazileri, tehdit altındaki Afgan müttefiklerinin ülkeye getirilmesini istedi
DÜNYA ABD'li savaş gazileri, Afgan müttefiklerinin ülkeye ...
ABD "11 Eylül" dosyalarını yeniden gözden geçirerek gizli tutulan belgeleri kurbanların aileleriyle paylaşacak
DÜNYA Biden, '11 Eylül' dosyasını yeniden gözden geçirecek
Pakistan'dan Afganistan mesajı: "Taliban karşısındaki çöküş incelenmeli"
DÜNYA Pakistan'dan dikkat çeken Afganistan mesajı
ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak
DÜNYA ABD, Yemen'e 165 milyon dolar insani yardım yapacak
Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı
DÜNYA Fransa'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması başladı
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırımlarının ters etki yaratabileceğini söyledi
DÜNYA Belarus liderinden Batı dünyasına uyarı
ABD askerlerine aşı zorunluluğu! Son dakika haberleri
DÜNYA Pentagon'dan ABD askerlerine aşı zorunluluğu
İsrail gazetesinden flaş iddia! CIA Başkanı, İran için İsrail'e gelecek - Son dakika haberleri
DÜNYA İsrail gazetesi: CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için ...
Almanya elinde kalan AstraZeneca aşılarını düşük gelirli ülkelere bağışladı
DÜNYA Almanya'dan düşük gelirli ülkelere AstraZeneca ...
UNICEF: Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü
DÜNYA Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü